Sotiris Sylaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na flash interview da SportTV, após a derrota frente ao Benfica por 2-0, na 18.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do Benfica

«É um resultado justo, jogámos contra uma equipa mais forte do que a nossa. Chegámos tarde às bolas e perdemos muitas vezes os duelos. No segundo tempo abordámos o jogo de uma forma mais bem conseguida, mas o resultado é justo e parabéns ao Benfica.»

Entrada mais forte do Rio Ave no segundo tempo

«Gostava de ter tido um «time-out» no primeiro tempo, só que no futebol isso não existe. O esforço estava lá, não foi tanto por aí, foi mais por alguns erros e falta de coordenação entrelinhas. Trabalhamos muito nas bolas paradas, mas nem sempre é pela organização, também é pela qualidade individual de cada jogador. Cometemos um erro e temos de trabalhar. Queremos estar preparados para os próximos dois jogos, contra Nacional e Arouca, que são importantes para nós.»

Segunda volta do Rio Ave na Liga?

«Há que manter as coisas positivas que fizemos na segunda parte, a confiança com bola e a nossa forma de jogar. Sermos mais bravos no último terço e circular de um lado para o outro. Temos de estabilizar certas coisas e estar mais por dentro do jogo.»