Tiago, treinador do Vitória, em declarações na sala de imprensa do estádio do Rio Ave, após o empate sem golos ante os vilacondenses, em jogo da segunda jornada da Liga:



«Um jogo muito positivo da nossa parte. Do primeiro ao último minuto fomos quem mais quis e quem mais criou. Este empate é penalizador para o que fizemos. Mudanças? Tenho um plantel grande, com muitas opções e procuro as melhores soluções para cada jogo, independentemente dos nomes dos jogadores.»



«Acho que criámos situações de perigo todo o jogo. Não sei se fizemos seis, sete ou oito remates dentro da área. Jogámos sem ponta de lança fixo, porque achámos que era melhor maneira de controlar, de ter mais gente por dentro e de ter bola no campo contrário e dessa forma podermos surpreender.»



«Sinceramente, vi uma equipa super competente. Desde o primeiro minuto conseguiu dominar, tivemos bola, pressionámos alto. Com o passar do tempo e com muitas situações, golo não aparece... Sinceramente, estou orgulhoso porque este é o caminho.»



«Cada equipa procura o que precisa do jogo. Queríamos aumentar o ritmo, criar dificuldades e obrigar Rio Ave a bascular. Queríamos ter muita gente no meio para que eles saíssem e abrissem espaço nas costas. Cada equipa procura o que quer. Conseguimos ser superiores e por isso saiu contente desse ponto de vista. Fico triste por não conseguir ganhar.»