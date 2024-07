O Rio Ave proporcionou uma surpresa aos adeptos na manhã deste sábado, ainda antes do jogo com de apresentação: Tiago Morais é reforço dos vilacondenses.

O extremo de 20 anos, que deixou o Boavista no mercado de inverno, a troco de quatro milhões de euros, chega por empréstimo do Lille.

Tiago Morais foi anunciado como reforço para 2024/25 antes do apito inicial do jogo com o Santa Clara, durante a cerimónia de apresentação do plantel. O atacante vai usar a camisola 11.

Morais destacou-se no Bessa, mas teve dificuldades em impor-se no Lille, sob o comando de Paulo Fonseca, tendo cumprido apenas quatro jogos.

