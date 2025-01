Esta sexta-feira, Tozé Marreco, treinador do Farense, assumiu que a equipa vai dar uma «resposta forte» no jogo caseiro com o Rio Ave.

«Sabemos que o Rio Ave é uma equipa bem organizada e que possui um plantel de enorme qualidade, mas estamos focados em dar uma resposta forte dentro de campo», referiu o treinador nas curtas declarações divulgadas pelo emblema algarvio.

Na antevisão ao jogo da 20.ª jornada da Liga, o técnico relembrou que todos os pontos são cruciais na luta pela manutenção.

«Cada ponto é crucial e a energia dos nossos adeptos, assim como o apoio no nosso estádio, será fundamental para nos impulsionar rumo ao objetivo de vencer», destacou.

Este sábado, às 15h30, o Farense recebe o Rio Ave, num jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.