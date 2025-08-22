O treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, pretende mais eficácia no jogo deste sábado, frente ao Arouca, da terceira jornada da Liga portuguesa.

Os vila-condenses vêm de um empate (1-1), na semana passada, frente ao Nacional, numa partida onde jogaram toda a segunda metade em superioridade numérica. Tal como na reação ao jogo, o técnico grego voltou a lamentar a falta de eficácia e disse «exigir mais foco».

«Se fôssemos melhores na finalização, estaríamos a falar de um jogo e de um resultado diferentes. Queremos mais da equipa e mais dos jogadores. Precisamos de manter o foco durante 90 minutos para termos uma boa exibição», afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à próxima partida.

«Não disse que não gostei da minha equipa nessa segunda parte, disse que podíamos ter jogado melhor. Podíamos ter mantido mais a bola, ter sido mais corajosos no posicionamento e, quando jogamos contra dez, temos de esperar mais de nós», explicou.

Sotiris Silaidopoulos avaliou positivamente o Arouca, apesar deste ter sofrido uma derrota pesada em Alvalade (6-0), diante do Sporting.

«O Arouca é uma boa equipa, com muita intensidade e verticalidade. Mas o nosso objetivo é melhorar em todas as situações, com e sem bola, e se estivermos concentrados durante os 90 minutos vamos ter uma melhor performance», notou.

Sobre os reforços, o grego explicou que o processo de integração demora algum tempo.

«Chegaram nas últimas semanas e precisam de tempo para se adaptar, mas estão a trabalhar muito. Quando estiverem prontos vão ajudar bastante a equipa, porque têm qualidade e estão motivados para fazer parte deste projeto», disse.

Quanto ao mercado, Silaidopoulos mostrou-se satisfeito com o grupo. «Estou feliz com o grupo que temos, mas existe uma estrutura atrás de mim que sabe das nossas necessidades e está a trabalhar nisso. Eu estou concentrado apenas neste jogo com o Arouca, o resto falaremos quando o mercado fechar», concluiu.

Os vila-condenses têm todo o plantel disponível para esta partida. O Rio Ave, 11.º classificado com um ponto, mas menos um jogo, joga este sábado no terreno do Arouca, 10.º com três, numa partida agendada para as 20h30, com acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol.