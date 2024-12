O plantel do Rio Ave mostrou solidariedade para com o seu capitão numa altura difícil. Vítor Gomes perdeu o pai no dia de Natal, ainda por cima o mesmo dia em que celebrou 37 anos.

Conforme mostrado por um vídeo partilhado pelo Rio Ave, os colegas de Gomes ofereceram-lhe duas imagens emolduradas de Vítor Gomes com o pai, que também era adepto do clube.

A melhor homenagem veio no fim do jogo, com o triunfo conquistado sobre o Nacional (2-1). Os adeptos aplaudiram Vítor Gomes, que entrou nos instantes finais da partida.

Veja o vídeo: