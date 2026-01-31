A terceira derrota consecutiva na Liga, na receção ao Arouca (3-0), levou os adeptos do Rio Ave a manifestarem-se contra a Direção do clube, no Estádio dos Arcos.

Se durante o encontro se ouviram muitos assobios e até os adeptos gritarem frases como «o Rio Ave é nosso» ou «isto não é o Rio Ave», assim que soou o apito final viram-se lenços brancos nas bancadas.

Registaram-se também muitos apupos junto da bancada presidencial, onde a líder do clube, Alexandrina Cruz, assistiu ao encontro.

Com 20 pontos somados na Liga, o Rio Ave segue na zona turbulenta da tabela classificativa. Para além disso, viu recentemente André Luiz sair para o Olympiakos, clube que pertence ao mesmo dono da SAD vila-condense, o grego Evangelos Marinakis.