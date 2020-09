Quem esteve nos Arcos não pôde deixar de ouvir os adeptos do Vitória. Em cima de um muro atrás de uma das balizas, os vitorianos puxaram pela sua equipa praticamente todo o encontro. Após o jogo, Tiago deixou-lhes uma palavra e colocou-se ao lado de quem critica o facto de o futebol continuar a não ter público.

«Quero dizer mais uma coisa. Ouvi os nossos adeptos cantarem fora do estádio. É uma pena que ainda tenhamos adeptos fora do estádio. Tal como muitos colegas meus já disseram, peço que olhem para o futebol e que ajudem os clubes. Só vai fazer bem ao futebol português», disse, na sala de imprensa.



Também o homólogo do Rio Ave, Mário Silva tocou nesse ponto e admitiu que «é triste» os jogos serem à porta fechada.



«Hoje fomos surpreendidos, sobretudo os jogadores, pelos nossos adeptos que nos acompanharam até ao estádio. Agradeço-lhes desde já. É triste para nós e para vocês [jornalistas] também. Perde-se a emotividade. A paixão do futebol também tem a ver com os adeptos. Com público, talvez os jogadores consigam ter uma melhor performance nos momentos complicados. Temos pena, porque eles fazem falta. Deixa-nos tristes, mas temos de aguentar», referiu.



Pode ver os adeptos do Vitória a apoiarem a sua equipa no vídeo associado ao artigo.