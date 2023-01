Emmanuel Boateng queixou-se de ter sido alvo de insultos racistas este sábado, na visita do Rio Ave a casa do Vitória de Guimarães (0-0), relativo à 15.ª jornada da Liga.

O episódio aconteceu aos 65 minutos, quando o extremo ganês pediu falta num lance disputado com dois adversários, em que perdeu a bola e ficou por momentos no relvado, junto à bandeirola de canto, no limite entre a bancada nascente inferior e a bancada norte inferior do Estádio D. Afonso Henriques.

Quando regressava para o meio-campo vilacondense, numa altura em que o Vitória ia bater um pontapé de canto, Boateng abordou o árbitro André Narciso e expôs-lhe os os alegados insultos que ouviu. O juiz da partida interrompeu o jogo e pediu ao Vitória de Guimarães para emitir um aviso sobre o sucedido, através das instalações sonoras do estádio.

De seguida, o jogador do Rio Ave foi consolado por companheiros e adversários.

Após o alerta do speaker, o jogo prosseguiu e terminou empatado a zero. No final do jogo, Luís Freire disse na sala de imprensa que não se apercebeu de nada. «Não me apercebi sequer, não sei. O árbitro, para intervir, ouviu qualquer coisa. Ainda não falei com o Boateng ainda, falei muito com ele no jogo, mas para arrastar a equipa, não vou comentar».

O momento em que Boateng se queixa de ter sido alvo de insultos racistas: