Catarina Campos fez história, este sábado, ao tornar-se a primeira mulher a apitar um encontro da Liga.

Antes do apito inicial, a árbitra de 39 anos recebeu algumas lembranças do momento, entre elas uma camisola do Casa Pia e outra do Rio Ave, precisamente os dois clubes que se defrontaram em Rio Maior.

Recorde-se que Catarina Campos já tinha sido a primeira mulher a apitar um jogo da II Liga, na altura entre Paços de Ferreira e Feirense. À semelhança do que aconteceu a 15 de fevereiro, teve Andreia Sousa e Vanessa Gomes como assistentes e Fábio Veríssimo no VAR.