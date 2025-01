Depois da derrota com o Sporting em Vila do Conde, o Rio Ave venceu, este sábado, em casa do Farense (2-1), na 19.ª jornada da Liga.

Os vilacondenses apanham o Moreirense no oitavo lugar, com 23 pontos, enquanto os algarvios têm 15 e ocupam a penúltima posição.

Kiko Bondoso, aos 22 minutos, e Clayton, aos 59, marcaram os golos do Rio Ave. Tomané reduziu para o Farense, aos 82, de penálti.

Veja o resumo da partida: