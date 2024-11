O Rio Ave venceu o Moreirense por 3-2, este sábado, em jogo da 12.ª jornada da Liga, no Estádio do Rio Ave FC.

Tiago Morais inaugurou o marcador a favor do Rio Ave (26m) e Clayton fez o 2-0 (46m) logo a abrir a segunda parte.

Porém, o Moreirense conseguiu chegar ao empate, com um autogolo (49m) de Aderllan Santos e um golo de Gabrielzinho (65m).

Quando o empate parecia ser o desfecho do jogo, Vrousai fez, no quarto de cinco minutos de compensação, o 3-2 para o Rio Ave (90+4m).

A equipa treinada por Petit soma a segunda vitória seguida na Liga e chega aos 15 pontos, tendo subido, à condição, ao 9.º lugar, por troca com Casa Pia, que tem 13 pontos, mas menos um jogo. O Moreirense, treinado por César Peixoto, mantém-se com 17 pontos, no 8.º lugar.