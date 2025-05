O Rio Ave recebeu e venceu o Estrela da Amadora por 2-0, em Paços de Ferreira (casa emprestada), esta segunda-feira, num resultado que garantiu à equipa de Vila do Conde a permanência na Liga.

No jogo da 32.ª e antepenúltima jornada, os golos de Clayton Silva (78m, penálti) e Martim Neto (90+7m) permitiram à equipa treinada por Petit somar os três pontos. O jogo terminou com confusão entre elementos das duas equipas e o cartão vermelho mostrado por várias vezes pelo árbitro.

O Rio Ave subiu ao 10.º lugar, tendo 36 pontos. O Estrela mantém-se com 29, no 15.º lugar, ainda na luta pela permanência, com mais cinco pontos do que Boavista, AVS e Farense, à partida para as duas últimas jornadas.

O resumo do Rio Ave-Estrela (2-0):