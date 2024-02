O Sporting e o Rio Ave empataram a três golos, em jogo da jornada 23 da Liga, e o Benfica é agora líder isolado do campeonato.

Os leões estiveram por duas vezes em desvantagem no marcador. Na primeira, os verdes e brancos ainda conseguiram completar a reviravolta, mas à segunda apenas conseguiram salvar um ponto na deslocação a Vila do Conde.

Com este resultado, o Sporting passa a somar 56 pontos e está agora a dois do Benfica, que é líder isolado do campeonato, mas que tem mais um jogo realizado. O Rio Ave segue no décimo quinto posto da Liga, com 22 pontos.