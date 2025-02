Rio Ave e AVS empataram este domingo 1-1 em mais um jogo da 22.ª jornada da Liga.

A equipa da Vila das Aves abriu o marcador na primeira parte, com um golo de John Mercado (32m), mas a equipa de Vila do Conde empatou no segundo tempo, com um golo de Tiknaz (62m).

Veja o resumo com os melhores lances deste jogo: