Foi um dos resultados surpreendentes da quarta jornada da Liga: o Rio Ave venceu o FC Porto por 3-1, no Estádio dos Arcos, na Vila do Conde.

Os vilacondenses divulgaram agora a fórmula que utilizaram para vencer os azuis e brancos no passado domingo. Com o jogo a concentrar-se na maior parte do tempo no meio-campo, os jogadores do Rio Ave fizeram 27 passes antes de Aziz concretizar o primeiro golo da partida.

Veja o vídeo da jogada do primeiro golo do Rio Ave: