Há histórias que nos comovem e se tornam especiais por um simples gesto, semelhante ao que Cezary Miszta teve para com uma criança que lutou contra um cancro.

A história foi partilhada pelo Rio Ave através das redes sociais e fala do apoio que o guardião polaco ofereceu ao pequeno Aleksander durante os tratamentos, mas não só. Ora, quase dois anos depois, o jovem adepto viajou com a família até Portugal e reencontrou-se com Miszta.

Desde uma visita guiada ao recinto do Rio Ave, até ter subido ao relvado de mão dada com o guarda-redes e inclusive festejado uma vitória importante dos vilacondenses por 2-1 frente ao Nacional... Este será certamente um dia que Aleksander nunca mais vai esquecer.

Assista aqui ao vídeo publicado pelo Rio Ave: