FIGURA: Rochinha

Que jogo do extremo do Vitória, escusando-se a entregar as armas. Foi dos poucos elementos que se recusou a baixar os braços, lutando mesmo quando parecia não haver solução. Foi assim que fabricou o golo que, na altura, deu cinco minutos de esperança à equipa de João Henriques ainda na primeira parte. Cavalgou pelo corredor direito no segundo golo, oferecendo o tento a Lameiras. Mesmo tendo o Vitória perdido o jogo, o extremo foi o mais competente e fantasista em campo.

MOMENTO: penálti de Talocha (45+3’)

O Vitória reagiu e podia, mesmo em inferioridade numérica, reentrar no jogo. Mas, em cima do intervalo Talocha foi à área adversária sacar uma grande penalidade a Ouattara, que abordou de forma deficitária um lance aparentemente controlado. O próprio Talocha converteu o penálti e tranquilizou a equipa gilista.

OUTROS DESTAQUES

Lourency

Personifica aquilo que foi a prestação do Gil Vicente no D. Afonso Henriques. Crença enorme do extremo, acompanhada com uma atitude competitiva a fazer jus a essa mesma crença. Foi com esses atributos que fez o segundo do Gil Vicente neste jogo, o terceiro da sua conta pessoal esta temporada.

Lucas Mineiro

Foi da sua crença que saiu o disparate de Mumin, a deixar o Vitória em inferioridade numérica ainda numa fase precoce do jogo. Foi sempre sempre muito intenso no setor intermediário, pressionando sem bola e jogando com critério com bola. Apontou o quarto golo do Gil.

Mikel Agu

Entrou bem no jogo ao intervalo, auxiliando o Vitória na resposta à desvantagem. Robusto fisicamente, foi um esteio a nível defensivo e tentou fazer por lançar rapidamente a equipa para o ataque.

Talocha

Formou, juntamente com Lourency, uma boa asa esquerda no conjunto do Gil Vicente. Eficaz a defender, Talocha foi várias vezes ao ataque, cavando uma grande penalidade que lhe deu a possibilidade de assinar o segundo golo da temporada.