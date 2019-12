Três meses após a saída de Marcel Keizer, Rodolfo Correia anunciou o fim da ligação ao Sporting através das redes sociais.



O técnico de 43 anos chegou a Alvalade aquando da contratação do técnico holandês para integrar a equipa técnica. No entanto, permaneceu ligado ao clube verde e branco após a saída do líder técnico.



Rodolfo Correia conta com passagens por Olhanense, Panathinaikos, Tractor, Irão e Al-Hilal, entre outros.