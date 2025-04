FIGURA: Rodrigo Mora

Classe, qualidade, talento puro neste jovem de 17 anos do FC Porto. No Dragão, dois momentos de magia resolveram a favor dos azuis e brancos. Dois grandes golos valeram os três pontos à equipa treinada por Martín Anselmi. Foi o quarto golo nos últimos cinco jogos e são já oito golos e três assistências em 28 jogos pela equipa principal na época 2024/25. Foi o golo importante ante o AVS, os golos decisivos ante o Estoril e Casa Pia e, agora, frente ao Famalicão. Primeiro bis, também, pela equipa principal. Ao minuto 76, recebeu a ovação da plateia do Dragão.

MOMENTO: Rodrigo Mora a dobrar em mais um grande golo (57m)

Rodrigo Mora já era quem fazia a diferença no marcador quando, ao minuto 57, fez o 2-0 em mais um grande golo. O passe de João Mário para a área foi intercetado por Justin de Haas, Rodrigo Mora recolheu a bola, simulou perante o neerlandês, puxou para o pé esquerdo e, em jeito, fez a bola ganhar altura e entrar junto ao canto superior contrário da baliza. Calma, sentido de posicionamento, precisão. E mais um grande momento no Dragão.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Bondo: ao terceiro jogo pela equipa principal do Famalicão, o jovem lateral-esquerdo de 20 anos, que entrou ao minuto 63, ainda assustou os dragões e recolocou os famalicenses na disputa pelos pontos. Um cruzamento-remate acabou por resultar num grande golo ao minuto 82, na estreia do antigo jogador da equipa B do Sporting a marcar na Liga.

Francisco Moura: assistiu Rodrigo Mora para o 1-0 e teve uma prestação suficiente em prol da equipa.

Iván Marcano: o espanhol foi importante na organização defensiva do FC Porto, com alguns cortes de bola importantes.

Gustavo Sá: grande combatividade no meio-campo do Famalicão, a travar muitos duelos com os jogadores do FC Porto e a tentar levar os famalicenses para a frente.

Zé Pedro: tal como Marcano, o defesa português teve ações defensivas importantes, impedindo que o Famalicão pudesse causar outro tipo de problemas ao FC Porto.