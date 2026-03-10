Liga: Rodrigo Zalazar eleito melhor médio do mês de fevereiro
Uruguaio do Sp. Braga supera concorrência de Santi García (Gil Vicente) e João Carvaho (Estoril)
Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro na Liga.
Pela segunda vez na temporada, o uruguaio é distinguido com este prémio, entregue pelos treinadores principais da prova. Zalazar recolheu um total de 28,36 por cento dos votos, batendo assim a concorrência de Santi García (Gil Vicente), com 11,94 por cento das preferências, e João Carvalho (Estoril), com apenas 11,19 por cento.
Recorde-se que, durante o período em análise, o jogador foi titular nos cinco encontros do Sp. Braga, tendo feito cinco golos e uma assistência, sendo que contra V. Guimarães e Nacional apontou um «bis».
O homem que tem dado que falar 🔥— Liga Portugal (@ligaportugal) March 10, 2026
Os treinadores escolheram e nomearam o Zalazar como HeyDoc 𝗠𝗲́𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗼 𝗠𝗲̂𝘀 na #LigaPortugalBetclic! 👏 Justo?#SCB pic.twitter.com/jktb9uI7iX