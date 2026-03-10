Rodrigo Zalazar (Sp. Braga) foi eleito o melhor médio do mês de fevereiro na Liga.

Pela segunda vez na temporada, o uruguaio é distinguido com este prémio, entregue pelos treinadores principais da prova. Zalazar recolheu um total de 28,36 por cento dos votos, batendo assim a concorrência de Santi García (Gil Vicente), com 11,94 por cento das preferências, e João Carvalho (Estoril), com apenas 11,19 por cento.

Recorde-se que, durante o período em análise, o jogador foi titular nos cinco encontros do Sp. Braga, tendo feito cinco golos e uma assistência, sendo que contra V. Guimarães e Nacional apontou um «bis».