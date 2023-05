O Benfica recebe o Sporting de Braga no sábado, para a 31.ª jornada da I Liga, no primeiro de quatro jogos até final do campeonato. Os encarnados têm vantagem de quatro pontos para o FC Porto e seis para os minhotos e, depois da receção à equipa de Artur Jorge, visitam Portimão e Alvalade, antes da receção ao Santa Clara.

Na primeira volta, o Benfica perdeu em Braga (3-0) e empatou na receção ao Sporting (2-2) e, se o tipo de resultado se verificar na segunda volta ante os dois adversários, a liderança pode fugir na corrida ao título nacional que escapa desde 2019.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, na Luz, Schmidt foi questionado sobre isso e se os resultados da primeira volta contra bracarenses e leões o preocupam, tendo sublinhando que «neste ponto da época não faz sentido olhar para trás».

«Não podemos mudar esses resultados, perdemos e empatámos, não faz sentido pensar nesses jogos, foram há meio ano, ou há cinco meses. Cada jogo tem a sua história, para amanhã não tem impacto. Temos quatro jogos, quatro pontos de vantagem para o FC Porto, seis para o Sporting de Braga, jogamos em casa com eles», começou por dizer, apontando o foco ao jogo, apenas.

«É estar focado nos 90 minutos, todo o barulho à volta e todas as coisas que aconteceram no passado não têm influência no jogo de amanhã. Do primeiro ao último apito, temos de mostrar a nossa qualidade e isso é decisivo para vencer o jogo. Os primeiros jogos contra qualquer das equipas não têm influência», rematou.

O Benfica-Sp. Braga tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado e arbitragem de Luís Godinho. Siga tudo, ao minuto, no Maisfutebol.