Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a derrota por 1-0 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da 28.ª jornada:

[O que fez a diferença:] «A diferença foi o golo. Neste tipo de jogos, temos muita posse de bola perto da área adversária. Foi o teste que tivemos e que já tivemos muitas vezes está época e conseguimos quase sempre encontrar soluções para marcar golos no momento certo e decidir os jogos. Hoje foi diferente. Tivemos algumas grandes oportunidades. Estamos desiludidos. Agora temos de mostrar uma boa reação, penso que a época até agora foi quase perfeita. Temos alguns jogos que não conseguimos ganhar e que fomos derrotados, mas faz parte do futebol. A equipa tentou tudo e vamos mostrar uma boa reação.»

[Se está menos confiante que o Benfica possa ser campeão:] «Digo sempre, quando me perguntam, que temos de lutar até ao último segundo. Estas coisas podem acontecer, no futebol nunca se sabe, todos os jogos são difíceis e por vezes podemos perder jogos. Claro que esperava ganhar sempre e no fim ser campeão, mas agora perdemos, temos de aceitar e mostrar uma boa reação. Ainda temos sete pontos [de vantagem], talvez no final da jornada quatro, por isso ainda está tudo nas nossas mãos. Penso que a minha equipa mostrou uma boa reação, vamos estar unidos, tornarmo-nos fortes e dar tudo para ser campeões.»

[O que está a acontecer à equipa:] «Cada jogo tem a sua história. Jogámos contra o FC Porto em casa, contra o Inter. São duas boas equipas, foram jogos equilibrados. Penso que tudo era possível nestes jogos, ganhar ou empatar, no fim perdemos. Faz parte do futebol, o adversário foi mais eficiente. Por vezes tens estes jogos no futebol e penso que o que falhámos no momento é o que já mostrámos em toda a época, encontrar soluções e o jogador certo no lugar certo. Na minha opinião fizemos tudo, mas na última bola falhámos para criar mais e temos de trabalhar nisso e melhorar.»