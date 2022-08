Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, à BTV, após a vitória ante o Arouca, por 4-0, em jogo da primeira jornada da I Liga:

«Penso que foi uma boa exibição. Como sempre, é importante vencer o primeiro jogo, especialmente em casa e penso que fizemos um bom jogo. Começámos bem, com um bom golo no início, praticamente decidimos o jogo nos primeiros 45 minutos e, com o cartão vermelho para o adversário, foi difícil para eles. Claro que não foi tudo perfeito, mas também não é isso que espero neste momento da época. Mas foi um bom início. Qualquer vitória dá confiança, por isso estamos contentes.»

«É importante marcar golos, criámos muitas oportunidades e é importante não as dar ao adversário, eles não tiveram muitos momentos perigosos, são bons sinais para a equipa toda. A equipa está a trabalhar com bola, a evitar contra-ataque do adversário. Estou contente com a atitude dos jogadores e com a exibição. Ganhamos confiança com o estilo de jogo e com as vitórias, especialmente no nosso estádio. Mostrar futebol de qualidade é importante, também para os adeptos. Eles apoiaram-nos bem, estou contente.»

[Adeptos:] «É uma atmosfera incrível, estou entusiasmado, claro que temos de utilizar isto como uma vantagem, assim como os adeptos que nos seguem para os jogos fora.»