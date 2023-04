Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a derrota por 1-0 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da 28.ª jornada:

[Vantagem na liderança:] «É um número. Como disse antes, na semana passada estávamos com dez pontos, se ganhássemos ao FC Porto podíamos ter aumentado a distância. É uma nova situação, temos de aceitar, olhar em frente, preparar a equipa. É o que temos de fazer, é o que os campeões têm de fazer, mostrar atitude de campeões, lidar com estas derrotas e se no fim formos campeões, é porque merecemos.»

[Reação dos adeptos após o apito final e se tem medo que a equipa possa perder o controlo:] «Não tenho medo no futebol, o meu teste agora é dar confiança aos jogadores, analisar o jogo bem e ter a melhor abordagem e os melhores conselhos para fazer as coisas bem. Não há medo, é a minha profissão. Os adeptos estão desiludidos, na minha opinião os jogadores têm feito uma época fantástica, acho que merecem um pouco mais de reconhecimento.»

[Se considera que a ocasião de Otamendi no fim seria penálti:] «Eu vi o lance antes da conferência, penso que é penálti. Não sei porque é que o vídeo-árbitro não interferiu, mesmo para o árbitro seria difícil de ver, porque foi uma situação confusa, mas se virem nas imagens, há um pontapé e isso não é permitido na área.»