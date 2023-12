Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 1-0 ante o Sp. Braga, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

«Foi um grande jogo, na minha opinião, com duas partes diferentes. Penso que estivemos bem na primeira parte, muito bem na posse de bola, a encontrar jogadores entrelinhas e a acelerar nos momentos de ataque. Marcámos muito cedo e, mesmo depois, fomos perigosos, com boas ocasiões para marcar o segundo golo. Na defesa, penso que na maior parte do tempo estivemos bem. Não é fácil defender o Sp. Braga, eles atacam com muitos jogadores, os laterais sempre envolvidos. Tiveram alguns momentos perigosos, mas não grandes ocasiões na primeira parte.»

«Na segunda parte, temos a grande ocasião para o 2-0, um contra-ataque muito bom pelo Rafa e pelo João Mário, mas depois o Sp. Braga tentou tudo para voltar ao jogo e fomos desafiados a defender mais atrás do que o que normalmente fazemos, mas os jogadores mostraram boa atitude, espírito de luta. Hoje precisávamos do guarda-redes também, mas no fim, penso que demos tudo pelos três pontos, parabéns aos jogadores.»

[Tengstedt:] «Nos últimos jogos, como disse antes, o Casper jogou bem, taticamente é inteligente e fisicamente coloca as coisas em prática, no que tem de fazer. Os quatro jogadores na frente também têm de fazer o seu trabalho sem bola, na pressão e o Casper é bom nisso. Com bola, mostrou bom ataque à profundidade. Não marcou nos últimos jogos, mas mereceu jogar hoje, estou contente por ter marcado, é avançado, precisa de golos e foi um golo importante.»