Declarações do treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitória por 1-0 ante o Sp. Braga, em jogo da 14.ª jornada da I Liga:

[Trubin:] «Penso que teve bons momentos, claro que a última defesa com o pé, ele teve de dar tudo, mas penso que antes, em cruzamentos difíceis, ele esteve sempre muito seguro. Também na construção, penso que está bem, dá a bola aos jogadores no momento certo, a tomada de decisão é boa. Por isso, penso que, especialmente na primeira parte, estivemos bem na construção. Encontrámos soluções, também com ele, mas também com outros jogadores. Com os jogos, ele cresce e penso que todos vemos que é um guarda-redes de topo e ainda é novo, ainda pode evoluir, estamos contentes e na minha opinião fez um grande jogo esta noite.»

«Penso que houve alguns bons momentos para contra-ataques e transições, mas viemos de um jogo na Champions, não é fácil fazer um jogo de topo ao domingo. (…) Tens de defender, é futebol, às vezes encontras o momento para decidir o jogo. Se não o fazes, tens de defender. Hoje precisámos de um grande espírito na defesa e fomos capazes de o fazer.»

[Justiça do resultado:] «Na minha opinião, merecemos vencer.»