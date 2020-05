Valentin Rosier, lateral que o Sporting contratou ao Dijon no último verão falou num direto de uma página dedicada à atualidade do antigo clube, abordando os primeiros meses em Portugal.

Depois de ter passado os primeiros meses a recuperar de uma lesão que vinha ainda dos tempos do Dijon, Rosier chegou a ganhar a titularidade no lado direito da defesa leonina, mas diz que a chegada de Silas ao clube lhe limitou as possibilidades de jogar.

«O terceiro treinador [Silas] não gostava de mim e isso complicou as coisas. Mas tenho de adaptar-me a cada treinador, é o meu trabalho, e não tenho problemas com isso», disse, lamentando também as várias trocas de treinador que o clube já passou.

«As mudanças constantes não ajudam a confiança da equipa, mas não tenho do que me queixar», concluiu.

Rosier falou também sobre os adeptos do Sporting, dizendo que vivem o clube quase como uma religião e que sentem muito quando as coisas não correm bem.

«No Sporting, se perdemos um jogo, os adeptos são capazes de chorar. E se não dás tudo em campo, insultam-te. A minha sorte é que o fazem em português e eu não entendo», brincou, referindo ser legítimo que as bancadas manifestem a insatisfação.

O jogador francês recordou ainda a que preferiu o Sporting à Bundesliga, de onde chegou o interesse do Friburgo.

«O Sporting é o Sporting. O meu agente ligou-me a dizer que o Sporting estava interessado. Quando ele me disse Sporting eu não acreditei. Porque o Sporting de Portugal é um clube muito grande. Por isso, não hesitei nem um segundo», assegura.