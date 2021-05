Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada:

[Abraço a Coentrão:] «O Fábio foi meu colega no Benfica durante alguns anos, também foi na seleção e, portanto, tentei agarrá-lo para ele não recuperar posição (risos). Mas foi uma troca… somos amigos e trocámos ali umas palavras.»

[João Pereira:] «O João Pereira é um grande exemplo. Não só jogou bem, como é o exemplo que dá todos os dias. Por isso é que alguém com 37 anos, sem jogar, consegue o rendimento que ele tem. Trabalha muito bem, é exemplo para o Dário, para o Matheus, para o Daniel, para o TT. Estamos felizes com ele, mereceu este jogo, como o Vitorino [Antunes] mereceu na Madeira. Todos podem ser titulares, todos podem jogar e foi mais uma prova. A união que eles têm… não há milagres, nada disso. São os resultados e a forma como eles acreditam todos que podem ser titulares e é por isso que é um grupo forte e bateram o recorde.»

[Entrada do Matheus Nunes:] «O mister Miguel Cardoso começou a meter o Mané na velocidade para o lado esquerdo, para puxarmos o João Pereira na pressão e para ficar no um para um com o Inácio. Pensámos que o Mané ia jogar a titular e daí o Inácio, foi uma das razões. O Inácio é mais rápido, sabíamos que podia ser ali explorado no um para um. O Matheus entrou para isso, mas entrou muito também para atacar. O Matheus é muito forte no espaço, com a bola e sem a bola e, quando o mister também trocou o Pedro Amaral, foi para lá o Coentrão e o Coentrão não tem a velocidade do Pedro Amaral neste momento e nós quisemos fazer as duas coisas: tapar o lado, mas também, cada vez que ele tivesse espaço, corresse e o João Pereira ir com bola.»