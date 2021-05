Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a vitória por 2-0 ante o Rio Ave, em jogo da 31.ª jornada:

[31 jogos sem perder:] «Sim, é um feito nenhuma equipa fez, parabéns aos jogadores. Mas tenho a sensação que neste momento, espremido, ainda não dá nada e tem de ser completado por algo que nós não somos candidatos (risos). Neste momento podia ter um sabor muito melhor. Como estamos na situação em que estamos, espremido não sabe a nada.»

[Se se emocionou a dada altura no final do jogo:] «É mesmo alergia, gostava de dizer outra coisa, mas ando nisto há duas semanas, tenho herpes, deve ser um bocado do stress, é mesmo o stress, não sou muito de… (pausa). Emociono-me, sou um rapaz sensível até, mas não nesta fase e nesta altura.»

[Presidente, Frederico Varandas:] «O presidente está sempre com a equipa, não que aparecer nesta fase e pronto, mas tem sido uma pessoa próxima de todos, está sempre na academia, quando não estava no hospital a fazer emergência. Tem sido um apoio e é o nosso líder, está a fazer o papel dele.»