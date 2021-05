Ruben Amorim vibrou com a vitória do Sporting na Liga dos Campeões de futsal ao lado do tio sportinguista e elegeu a equipa de Nuno Dias como a grande imagem de marca dos leões nesta altura, assumindo que existem algumas semelhanças entre os campeões de futsal e o plantel que tem à disposição.

Mas vamos por partes. A conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave começou pela grande vitória da equipa de futsal na véspera. «É uma grande vitória. Estava em casa, com um tio meu que até eu vir para cá era o único sportinguista lá em casa. Vimos juntos e foi uma festa. É um título importante para o clube. Já estamos habituados», começou por comentar.

Antes da final de futsal, o capitão João Matos fez um discurso motivacional no balneário e, pelo meio, citou Ruben Amorim, dizendo «onde vai um vão todos». O treinador da equipa principal ficou sensibilizado e também inspirado. «O Sporting tem grandes equipas, mas a equipa de futsal é a grande imagem do clube, pelo que ganha, pela forma de estar, pelo treinador. Obviamente que inspira, queremos chegar a esse patamar e ficamos muito felizes por eles. Muitos parabéns e são claramente a grande equipa do nosso clube», referiu.

A equipa de futsal, tal como a de futebol, tem uma base da formação, complementada com jogadores mais experientes. Uma fórmula de sucesso? «Pode ser, não sei se posso apontar uma coisa ou outra. Funciona bem no futsal e aqui. Temos jogadores muito experientes pela forma como entraram. O Feddal, o Antunes, o João Pereira... São jogadores com estatuto, que mesmo por vezes não participando tanto são importantes. Essa mistura entre formação e experiência é um fator para os sucessos das equipas, aqui e em todos os clubes», referiu ainda.

A fechar o assunto, e em tom de brincadeira, o treinador sugeriu ainda que Nuno Dias fosse suspenso: «Ninguém consegue ganhar o prémio de melhor treinador do ano com ele aqui».