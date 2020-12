Rúben Amorim, treinador do Sporting, em declarações após o empate em Famalicão:



«Saímos daqui com dois pontos perdidos, mas estivemos bem.»



Tem opinião sobre o golo anulado a Coatres?

«Ainda não vi o lance, mas pareceu-me claramente limpo. Os jogadores vão no ar, não sei se se tocam ou não. Não contou.»



A expulsão de Pote influenciou?

«A expulsão foi fundamental. Estávamos por cima, mas mesmo assim aguentámos bem e não houve nenhuma situação de perigo, só o livre. Teve peso no jogo, porque seria completamente diferente 11 para 11.»



Qual a consequência do 2-2?

«Ganhámos um ponto, é essa a consequência.»



Comentário sobre a expulsão e a confusão no túnel?

«Estamos a viver o jogo, mais de 90 minutos, e houve um golo. Festejei o golo, nem sei o que disse. No túnel? Foi mais do que se viu no jogo, um Sporting muito unido. A equipa do Sporting quando vai, vão todos. Tive de ir buscá-los duas ou três vezes lá fora. Mas não se passou nada de mais.»