O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou este sábado que a equipa mais forte da I Liga, ao final das 17 jornadas da primeira volta, é a do FC Porto, que lidera a prova com 47 pontos, mais três do que os leões, que ocupam a segunda posição com 44 pontos, à frente do Benfica, terceiro com 40.

«Em relação à equipa mais forte, é a equipa do FC Porto: está em primeiro, marca muitos golos, sofre poucos, vive um excelente momento e vimos isso no fim-de-semana. É a primeira equipa, a que entra com vantagem», respondeu Amorim, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Vizela, para o duelo da 18.ª jornada da I Liga.

Por outro lado, Ruben Amorim admitiu que encara a atual vice-liderança como um desafio no crescimento da equipa e disse mesmo, de forma descontraída, que é «desconfortável» ocupar a segunda posição, depois de ter estado quase sempre na liderança no último ano e meio.

«Sem dúvida, é desconfortável (risos). Volto a dizer: não é pelo último resultado para o campeonato [ndr: derrota nos Açores po 3-2], porque pode acontecer, mas acho que toda a gente acabou o jogo e sentiu que podíamos ter dado mais. E é uma situação nova. Temos de pensar jogo a jogo, muito ainda vai acontecer neste campeonato e é manter o pensamento do ano passado, jogo a jogo. Se no ano passado com dez pontos [de avanço] não estávamos tranquilos, com três pontos de atraso do primeiro e quatro de avanço do terceiro, temos de pensar é vencer o Vizela e não mais do que isso», concluiu.

O Vizela-Sporting joga-se a partir das 18 horas de domingo. Fábio Veríssimo é o árbitro da partida, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.