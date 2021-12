O treinador do Sporting, Ruben Amorim, sublinhou que não vê «nenhum problema» em que futebolistas dos leões tenham estado à mesa, no Natal, com adversários do Benfica e do Portimonense, independentemente da rivalidade e da questão da covid-19.

Os brasileiros Matheus Reis e Bruno Tabata (Sporting), Lucas Veríssimo (Benfica) e Lucas Fernandes (Portimonense) surgiram na quadra natalícia numa fotografia de grupo com as respetivas famílias, num momento sobre o qual Amorim respondeu de forma aberta e clara, na antevisão ao duelo com o Portimonense, da 16.ª jornada da I Liga.

«Em relação à foto… eu não vejo nenhum problema, sou muito sincero. Em relação ao ser muita gente, há muitas famílias gigantes que se encontram. Penso que até foi a família do Pote que muita gente apanhou [ndr: covid-19] e teve testes positivos e o Pote não pôde ir passar com a família e nós não controlamos isso. Acho que é um bocado injusto estar a dizer que oito pessoas juntarem-se pode dar problemas. Eu tive oito pessoas na minha casa, tudo testado. Pelo que sei, as pessoas e os jogadores que estavam nessa foto, estavam testados. Se são do Sporting, do Benfica, do Portimonense, é-me completamente indiferente», começou por dizer sobre o tema, em conferência de imprensa.

«Fora do futebol, eu tenho muitos amigos do Benfica, do FC Porto, não vejo problemas. Por mim estão à vontade. Em relação ao fim de ano, cada um tem responsabilidade, eles são homens, sabem o que têm de fazer. Nós não podemos controlar isso. Podemos ter os máximos cuidados, mas não vejo nenhum problema em relação ao encontro entre eles. São de um país diferente, encontraram-se ali, são se calhar das mesmas cidades. Ao menos passam o Natal com alguém, para mim isso é o mais importante. Se houver esse problema do covid, é testar os jogadores todos os dias. Mas não tive qualquer conversa sobre isso, importante é terem um bom Natal e estarem prontos para jogar o próximo jogo», concluiu.

O Sporting-Portimonense joga-se a partir das 21 horas de quarta-feira, em Alvalade. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.