Ruben Amorim garante que desconhece qual é o programa das festas caso o Sporting confirme o título de campeão nas próximas horas, mas também diz que a equipa técnica e os jogadores ficariam ofendidos caso o clube não estivesse já a preparar a aguardada festa verde e branca.

«Não faço a mínima ideia de qual é o programa das festas, mas ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse a festa, pois era sinal não confiava em nós. A preparação tinha de existir e é motivo de confiança», comentou.

O título até pode chegar antes do jogo com o Boavista, caso o FC Porto não vença esta segunda-feira o Farense. «Obviamente que se ganharmos o campeonato hoje, não os vou mandar para a cama. Podem fazer o que quiserem porque é impossível pará-los, mas não estamos a contar com os jogos dos nossos adversários», referiu.

Ansiedade no grupo de trabalho e ainda maior ansiedade no exterior, com muitos adeptos preparados para a festa. A verdade é que há muitos jogadores que não tiveram oportunidade de jogar com adeptos nas bancadas esta época.

«Não é igual, não vamos dizer que é igual. Os jogadores sentem muita falta dos adeptos. Da mesma forma que disse que os adeptos precisam do carinho dos jogadores, os jogadores sentem o mesmo. Ainda não tivemos grandes manifestações junto dos adeptos, os jogadores sentem muito falta dos adeptos. A nossa forma de retribuir é ganhando os jogos, Tenho a certeza que não vai ser a mesma coisa, mas teremos tempo para festejar. O foco agora é no jogo, depois vamos ter tempo», destacou ainda.