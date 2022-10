Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 3-1 ante o Casa Pia, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil e tudo o que aconteceu nós previmos: o Casa Pia bem organizado, à procura do erro, com bons jogadores. E, nós, com muita vontade. Os jogadores corresponderam ao que queríamos, muita intensidade, tivemos situações, não conseguimos marcar e no fim da primeira parte sofremos o golo. Depois do intervalo entrámos com mais intensidade, o Filipe depois mudou um pouco o sistema, nós soubemos adaptar-nos e a partir daí partimos para uma segunda parte muito boa. Três no meio-campo, sim, já tínhamos visto isso em jogos da pré-época que fizemos com o Casa Pia. Também porque o Morita, parece-me, apareceu em zonas em que eles não estavam habituados e deve ter criado alguns problemas, mas mérito de todos. A rotatividade que tiveram na frente, depois faltou finalizar. O Casa Pia defende bem, está tranquilo na tabela e em qualquer saída podia criar problemas. Foi o que aconteceu, mas eu queria realçar o espírito dos meus jogadores. Não é fácil uma equipa tão jovem, com jogadores a estrearem-se num momento e num ambiente difícil. Hoje foram os miúdos a transportar a chama para toda a gente no estádio e parabéns aos jogadores.»

[Entrada de Paulinho:] «Já estávamos bem no jogo, mas o Paulinho foi o Paulinho, às vezes pode não estar tão bem, mas o espírito que tem, a forma como lutou pela bola, como finalizou, como ligou, como empurrou a equipa para a frente… Foi uma excelente entrada do Paulinho.»

[Festejo mais exuberante e porque é que não viu o penálti:] «Eu não costumo ver os penáltis e o Pote às vezes faz coisas tão boas e às vezes faz asneiras (risos) e não quis ver. Só quis festejar o golo mas hoje foram os jogadores que contagiaram o treinador e que contagiaram a bancada. Já tivemos momentos em que foi ao contrário, hoje claramente os jogadores trouxeram a alegria, a chama e a força para o estádio, se alguém me contagiou hoje foram claramente os jogadores.»

[De olho no segundo lugar:] «O objetivo é ganhar ao Tottenham, eu fico muito feliz por ver uma equipa num momento tão difícil a manter a mesma identidade, forma de jogar, a criar oportunidades, a não conceder muitas e a ter a capacidade de dar a volta. Quero pensar apenas no próximo jogo.»

[Lesão de Marsá:] «Acho que não [ndr: é grave], vamos ver. É uma fase, volto a dizer. Não é azar, é o que é e o Chico Lamba não tinha oportunidade de jogar tão rápido se não fosse assim. Há que olhar para o positivo, mais um a estrear-se.»