Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após a vitória por 5-1 ante o Estoril, em jogo da 16.ª jornada da I Liga:

«Sentimo-nos capazes de ganhar qualquer jogo. Não é um aviso a ninguém, é simplesmente fazer o nosso trabalho, sermos humildes, trabalharmos muito e respeitarmos todos os adversários. Acho que foi isso que fizemos, contra uma equipa que vinha de uma sequência muito boa, que veio com muita coragem e nós já sabíamos isso, com miúdos talentosos a querer ter muito a bola e nós fomos pragmáticos. Um jogo em que até senti, talvez por esta fase das festas, que não tínhamos a prontidão que já tivemos e eu senti isso durante todo o jogo, mas fomos inteligentes na abordagem do jogo e os jogadores perceberam bem os momentos. Nas transições, matámos o jogo.»

[Se se sentiu surpreendido com os números da vitória:] «Obviamente, ninguém esperava este resultado. Nem eu, pela qualidade da equipa do Estoril. Agora, sabíamos, porque já vivenciámos todos isso: miúdos que jogam muito bem, um treinador muito corajoso e que não abdica da sua ideia, veio jogar a nossa casa sem qualquer tipo de responsabilidade… sabíamos bem onde poderíamos ferir o adversário e foi isso que fizemos. Poderíamos e deveríamos ter feito mais golos, porque tivemos várias oportunidades. Estivemos bem a controlar a profundidade do Rodrigo Gomes, o Guitane não teve muito espaço. Portanto, diria que fomos bastante compactos e inteligentes na abordagem do jogo.»

[Se a solidariedade da equipa em campo o deixa tranquilo, no meio de várias ausências em janeiro:] «Nós nunca estamos tranquilos. Agora, sei que eles dão tudo o que têm para dar, todos os dias. O Trincão, mesmo não vindo de uma boa fase, a forma como entra, isto revela trabalho e o acreditar no trabalho. Volto a dizer: nós temos certos alvos que queremos. Se não conseguirmos, não vamos, de repente, virar agulhas para outro e fazer algumas coisas que já fizemos no passado. Acreditar no que estamos a fazer e agarrarmo-nos uns aos outros quando tivemos de sofrer.»

[Jogo já na terça-feira, para a Taça, ante o Tondela:] «É recuperar os jogadores, o Morten não se sentiu muito bem e teve de sair [ndr: substituído aos 72 minutos]. Recuperar todos, queremos muito chegar à final da Taça de Portugal.»

[Se já vai ter Coates:] «Vamos ver, acho que sim, por algum período, só o facto de estar no balneário já ajuda.»