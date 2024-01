Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, após a vitória ante o Desportivo de Chaves, por 3-0, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

«Fomos para o intervalo a vencer justamente, não deixámos o Chaves criar, se calhar um ou outro cruzamento, mas as grandes oportunidades são nossas. Também devíamos ter feito mais golos, mas eu estou muito satisfeito com a forma como os jogadores jogaram e falámos disso antes do jogo. Às vezes, no conforto, esta equipa joga muito bem, quando o tempo está bom, quando jogamos em casa e quando o relvado está perfeito e temos de saber ganhar estes jogos. Soubemos, estou muito satisfeito com a equipa.»

[Sobre a exibição defensivamente e sem sofrer golos:] «Foi bom, muito bom. Acho que no fim também não evitámos tantas bolas longas e o Jô ajudou nisso, numas pequenas faltas, a levar o Chaves para a frente, mas tirando isso nós bloqueámos bem o jogo. Sabíamos que as bolas longas viriam para o Héctor, depois com o Sanca numa segunda bola. No início, uma ou outra pequena dificuldade, mas depois adaptámo-nos bem. Se olharmos para o jogo todo, não deixámos quase o Chaves criar situações, porque andámos sempre longe dessas zonas de cruzamento. Empurrámos sempre muito a equipa, pressionámos, sabíamos que são perigosos nesse momento. Satisfeito com a entrega e com a esperteza deles a jogar, a bloquear os corredores e a não deixá-los cruzar muitas vezes. Seguiram o plano e estou satisfeito por não ter sofrido golos, mas principalmente porque não sofremos oportunidades. Fomos competentes, foi um jogo completo, de acordo com as condições que tínhamos.»