Nuno Mendes ainda não está recuperado do problema físico que o afastou do último jogo do Sporting e é baixa para a partida desta terça-feira com o Gil Vicente.

«O Nuno tem um desconforto e não queremos arriscar, ainda para mais depois da exibição do Antunes», disse com um sorriso Ruben Amorim na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de Barcelos.

«Não vamos arriscar, porque o Nuno passou muito tempo com uma lesão e voltou ainda lesionado. Subiu muito de forma, tem 18 anos, é um grande ativo do Sporting e queremos tratá-lo, como a todos os jogadores, com especial atenção. Temos de ter atenção à parte física», vincou.

Amorim disse não estar à espera de facilidades e lembro os desafios enfrentados pelos leões no jogo da primeira volta em Alvalade. «Estamos preparados para um jogo difícil. Aqui em caa foi difícil e fizemos golos nos últimos dez minutos. O resultado [3-1] não refletiu o que se passou no jogo. O Gil Vicente é uma equipa muito boa, que se reforçou e que pode jogar em dois sistemas. E isso complica a nossa observação. Sabemos da sua força nas bolas paradas e tentámos estudar o máximo ao pormenor», referiu.

O treinador do Sporting aflorou como pretende levar de vencida a equipa orientada por Ricardo Soares. «Estamos num bom momento, a jogar bem e vamos tentar levar o jogo para o nosso tipo de futebol, que nos favorece porque temos uma excelente equipa e excelentes jogadores.»