O futebolista brasileiro David Luiz afirmou, esta quinta-feira, que «muitas vezes, para as pessoas, é muito difícil entender» decisões tomadas no futebol, mas defende que se deve «respeitar da melhor maneira possível» o facto de Rúben Amorim, que no passado confessou o seu amor ao Benfica, ser agora treinador do Sporting.

«Antes de ser o treinador do Sporting, é o Rúben. Respeitou-nos imenso, não há um funcionário do clube [Benfica] que vá falar mal do Rúben. Como adepto apaixonado, vamos pensar: porquê? Mas é uma opção. Desejo sorte, mas não contra o Benfica. Desejo que tenha sorte e sucesso, como teve no Braga. Comemorei o primeiro título dele. Por tudo o que vivemos juntos, jamais vou esquecer», afirmou o atleta de 33 anos, agora ao serviço do Arsenal, à Benfica TV.

«O Rúben decide terminar a carreira muito cedo, devido às lesões. Sempre foi um jogador [ndr: para o] coletivo. É difícil encontrar um jogador que abdica de muitas coisas para a exaltação do coletivo. Fico triste pelo final da carreira dele [como jogador]. Não consegue terminar da maneira como merecia. Mas preparou-se, sendo treinador. Foi para o Braga e fez o que fez. Começou da melhor forma, as pessoas entenderam o seu potencial e chegou ao Sporting, optou pelo Sporting, decisão individual», disse, ainda.

David Luiz e Rúben Amorim jogaram juntos no Benfica durante duas épocas e meia, de 2008/2009 até janeiro de 2011, altura em que o brasileiro rumou ao Chelsea.