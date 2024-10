Entre sorrisos e com o recordar da altura em que era «estagiário», Ruben Amorim recordou a passagem pelo comando técnico do Casa Pia e tudo o que isso envolveu, na altura.

Na antevisão ao encontro com os «gansos», o treinador do Sporting garantiu que trabalha todos os dias para não dar passos atrás e falou num «jogo de espelhos», face ao sistema que ambas as equipas vão apresentar, este sábado, no Estádio José Alvalade.

«Superou as minhas expetativas, lembro-me de tudo. Lembro-me das pessoas, das dificuldades que passei, dos jogadores, do primeiro treino, da falta de água, do processo que tive. Sou uma pessoa completamente diferente, mas como me lembro de tudo, sei que de um dia para outro, posso voltar para trás e não quero. Trabalho todos os dias com esta equipa para não dar passos atrás», referiu.

«Mudança de chip? Começa a ser mais natural essa mudança consoante os anos que jogamos na Europa. Temos de ganhar todos os jogos sinto que temos vindo a fazer bem isso. Estes dias tentámos recuperar da viagem e o foco foi recuperar os jogadores. O lado positivo é que temos muitas horas a jogar sistema contra sistema, ainda que existam algumas dúvidas em relação ao Casa Pia e quem vai jogar. Uma equipa com um bloco mais baixo, olhámos muito para as características individuais, mas já estamos habituados às referências», acrescentou.

O jogo entre Sporting e Casa Pia está marcado para este sábado, a partir das 20h30