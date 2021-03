No rescaldo da vitória do Sporting sobre o Santa Clara jornada anterior da Liga, Ruben Amorim disse em jeito de brincadeira que assumiria a candidatura ao título se tivesse Paulo Futre na equipa.

Agora, numa semana em que o futuro de Cristiano Ronaldo é assunto do momento um pouco por toda a parte, haverá quem alimente a esperança de ver o avançado da Juventus regressar em breve ao clube de Alvalade, de onde saiu em 2003 rumo ao Manchester United.

Se com Paulo Futre o Sporting seria candidato ao título, com um jogador como Ronaldo a equipa leonina seria candidata à Liga dos Campeões? Amorim sorriu com uma questão que, curiosamente, já esperava que surgisse na conferência de antevisão ao jogo com o Tondela, tendo começado por dar os parabéns ao assessor de imprensa Filipe Dinis. Depois disso, mostrou-se pouco ou nada crente nessa possibilidade.

«É uma pequena brincadeira e é óbvio que não faz sentido nenhum. O Ronaldo é jogador da Juventus e está num nível acima. Neste momento, temos um projeto completamente diferente. Ele será sempre uma referência no nosso clube, que tem uma academia que vai ter o nome dele. [Mas] Não é mais nada do que isso: o Ronaldo é jogador da Juventus e o Sporting está um patamar diferente. Não digo em termos de grandeza e de história, mas está num momento diferente», disse o treinador dos leões, que foi colega de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional e tem a mesma idade do futebolista da Juventus.