Por: Rui Santos

Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 2-1 ante o Arouca, em jogo da 8.ª jornada da I Liga:

«Merecíamos ter feito mais golos na primeira parte, não tanto pela criação, mas pela forma como recuperávamos a bola e tínhamos a equipa do Arouca aberta. O jogo tornar-se-ia mais fácil, mas não o fizemos. Numa transição, o Arouca fez o empate, mas soubemos reagir e depois fechámos o jogo. Foi uma vitória justa, mesmo que não tão bem jogada como nos últimos jogos, mas o mais importante era ganhar.»

[Mudanças no onze:] «Sabia que era importante trazer jogadores novos depois da Champions. Tentámos jogar com as características do adversário, daí apenas termos tido um central e dois laterais ao lado, porque são mais rápidos. No meio-campo, quisemos aproveitar o bom momento do Bragança. Com dois extremos, o Porro e o Nuno, precisávamos de mais um jogador no meio-campo, para atacar. Acabou por correr bem. O Arouca pressionou mais alto do que estávamos à espera, tivemos mais espaço nas costas do que estávamos à espera. Foi um pouco ao contrário do que planeámos, mas vencemos justamente.»

[Estilo de jogo:] «Sarabia é jogador de muita qualidade. Nota-se a diferença de ritmo, mas está a crescer nesse aspeto. Como esteve numa zona mais central no campo, isso ajudou.»

[Jogo direto?:] «O jogo pedia um pouco isso. O espaço estava lá, jogámos consoante o espaço. Tivemos várias transições em que podíamos ter sido melhores.»