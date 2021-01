Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, à SportTV, após o empate (1-1) ante o Rio Ave, em Alvalade, no jogo da 14.ª jornada da I Liga:

«Tivemos uma primeira parte que estava difícil de jogar, mas controlámos. Conseguimos fazer o mais difícil, que foi marcar um golo. Na segunda parte, queríamos que o Rio Ave saísse mais, que tentássemos pressionar, mantendo a mesma segurança de bola, porque não era preciso estarmos a arriscar tanto. Foi quando perdemos o controlo do jogo, no início da segunda parte.»

«Sofremos um golo, depois tentámos ir. Muitas quebras no jogo não nos deixou criar tantas situações como queríamos e tivemos, mas só nos podemos queixar de nós próprios em não levar uma vitória neste jogo.»

[Quebra nos primeiros minutos da segunda parte:] «Acho que foi toda a gente e devíamos entrar mais concentrados. Pareceu-me que eles sentiram que, com o golo, o jogo começou a ficar um pouco mais fácil e pagámos caro. Depois, quando quisemos dar a volta ao resultado não conseguimos.»

[Queda de Coates na área ao minuto 84:] «Não vi ainda, mas a minha preocupação é melhorar a equipa, melhorar no início da segunda parte e é o principal foco.»

«Melhor, mas não sabe tão bem, prefiro estar sentado e ganhar o jogo, mas passou. É procurar a vitória no próximo jogo.»