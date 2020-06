Miguel Cal, que em março deixou o cargo de administrador da SAD do Sporting, defendeu Rúben Amorim publicamente, neste domingo.

Numa conversa mantida no Twitter, Miguel Cal disse ter exigido a chegada do técnico a Alvalade e defendeu acreditar que o futuro do clube depende muito do jovem técnico.

«Temos de nos focar na nossa competência [do Sporting]. Diria que agora sim, temos uma hipótese. Eu atravesso-me pelo Rúben Amorim. Aliás, exigi que ele viesse e não tenho nenhum pudor em admiti-lo publicamente», começou por escrever, antes de elogiar o treinador contratado ao Sp. Braga, em resposta a outro utilizador

«Não fazes ideia da diferença que um treinador assertivo e competente faz. Especialmente quando está totalmente alinhado com quem percebe de futebol na Academia. Não menosprezem, o futuro do Sporting depende muito dele», acrescentou.