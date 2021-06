O Sporting realizou, esta terça-feira, o segundo treino de pré-época na academia, em Alcochete.

Em nota oficial, o clube verde e branco dá conta de que o treinador, Ruben Amorim, «continua a incutir exigência máxima» e que «a bola voltou a estar muito presente na sessão de trabalho dos jogadores».

O técnico do atual campeão nacional, recorde-se, contou com 23 jogadores no início dos trabalhos.

Nova sessão está marcada para as 09h30 de quarta-feira, em Alcochete.