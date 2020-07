O Sporting visita o Dragão esta quarta-feira e pode entrar em campo já com o título entregue ao FC Porto. No entanto e caso o Benfica bate o V. Guimarães esta terça-feira, os dragões têm que, no mínimo, empatar com os leões para se sagrarem campeões nacionais.



Confrontado com a possibilidade de impedir que os azuis e brancos celebrem a conquista da Liga, Rúben Amorim frisou que o Sporting não pode «ter como consolação de uma época ganhar a um rival».



«De forma alguma. São três pontos e o importante é que manter esse objetivo, manter a nossa posição e tentar melhorar. O Sporting não pode ter como consolação de uma época em ganhar a um rival seja em que jogo for. Não estamos aqui para impedir que o FC Porto seja campeão, mas para vencermos os nossos jogos e atingir os nosso objetivos. Não é consolação nenhuma, mas queremos vencer. Mais do que vencer, é ver comportamento da equipa e dos nossos jogadores. Não só o resultado ou os nossos objetivos, mas perceber em que ponto estão os nossos jogadores», disse, em conferência de imprensa.



