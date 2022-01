Com o triunfo esta sexta-feira, o Santa Clara tornou-se na terceira equipa a bater o Sporting de Amorim na Liga depois de FC Porto e Sporting.



A primeira derrota do jovem técnico ao serviço dos leões foi frente ao FC Porto, a 15 de julho de 2020. Essa triunfo permitiu aos dragões, na altura, celebrarem a conquista do título. Dez dias mais tarde, a equipa leonina perdeu na Luz e ficou de fora do pódio.



Foi preciso esperar até 15 de maio de 2021 para o Sporting de Amorim voltar a perder. Já como campeões nacionais, os verde e brancos perderam por 4-3 na Luz. Até esta noite, nos Açores, o Sporting só tinha perdido por três vezes: duas na Luz e uma no Dragão.



Refira-se que enquanto esteve no Sp. Braga, Amorim não perdeu qualquer jogo para a Liga.