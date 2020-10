O treinador do Sporting, Ruben Amorim, quer uma equipa a «assumir o jogo», sem falta de «empenho» e com uma entrada determinada no Estádio de São Miguel, para o embate com o Santa Clara, da quinta jornada da I Liga de futebol.

«Temos que entrar da mesma forma como entrámos nos últimos jogos: ter consistência. É uma equipa [Santa Clara] que tem os mesmos pontos do Sporting e isso diz muito, vai jogar no seu estádio, no mesmo sistema, tem jogadores rápidos, laterais em que um é lateral e outro é extremo, um guarda-redes que é dos melhores a jogar com os pés e isso dá uma dimensão diferente às equipas», afirmou Amorim.

«Temos de assumir o jogo e chegar lá com alguma arrogância positiva, implementar o nosso jogo. Faz parte do ADN de uma equipa grande e, como disse, ainda temos dificuldade nisso. O que não pode faltar é empenho e entrar com a mesma determinação. Vamos esperar ter um bom resultado», sublinhou o técnico leonino, em conferência de imprensa, esta tarde, antes da partida para Ponta Delgada.

Questionado sobre o facto de ser uma vantagem ter mais tempo para preparar jogos em algumas semanas, fruto da ausência das competições europeias, Amorim destacou que isso pode ser, sobretudo, um ponto positivo «no aspeto tático». «No físico, as equipas já estão preparadas».

Ainda sobre o clássico do último sábado, no qual ficaram reparos à equipa de arbitragem, Amorim salientou que «tudo o que aconteceu com o FC Porto acabou no dia a seguir». «Só pensamos no Santa Clara e, enquanto treinador, transmiti isso. O Santa Clara é uma excelente equipa e, se não estivermos no máximo, não vamos trazer um bom resultado».

Leões e insulares estão no terceiro e quarto lugares da I Liga, ambos com sete pontos, ainda que os leões tenham um jogo a menos.

O Santa Clara-Sporting joga-se a partir das 18 horas deste sábado (17h nos Açores). Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.