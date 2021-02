Ruben Amorim é treinador na Liga há pouco mais de um ano. Neste período, o treinador do Sporting tem adotado uma comunicação aberta com os jornalistas, relaxada, sem tabus, e, muitas vezes, com frases impactantes.

Mas será que Amorim estuda o que vai dizer antes de cada conferência de imprensa? Tenta antecipar as questões que lhe podem ser colocadas? Escolhe frases fortes? E será que a comunicação dele para fora é um dos pilares do sucesso da equipa que lidera o campeonato?

Para o técnico dos leões, não. «O sucesso da equipa é claramente o que os jogadores fazem no campo, nos treinos e nos jogos. É isso que sustenta o sucesso na equipa. Eu só venho aqui mais tranquilamente porque sei os jogadores que tenho, tenho a plena noção do momento e o mérito é todo dos jogadores e não da preparação do treinador», referiu, partilhando os méritos da comunicação para fora com Filipe Dinis, assessor de imprensa do Sporting.

«Este senhor é o chefe do departamento de comunicação. Faz-me o briefing, porque eu não leio durante a semana, e prepara-me. É algo de clube grande e o mérito é dele e não meu.»